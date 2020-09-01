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В Турции задержали одного из главарей ИДИЛ

Вторник 01 сентября 2020 12:45
В Турции задержали одного из главарей ИДИЛ
Фото: полицейские Турции (wikimedia by ResoluteSupportMedia)
Автор: Андрей Козловский

В Турции правоохранители задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство". Во время обыска у боевика был обнаружен план подрывной деятельности.

Об этом сообщает The New Yourk Times.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что "был арестован так называемый эмир террористической организации ИД в Турции". Сойлу также поблагодарил и поздравил силы безопасности республики, однако не назвал детали спецоперации.

Напомним, ранее украинские правоохранители задержали в Житомире члена террористической организации "Исламское государство".

Также Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство"

Кроме того, иранская разведка заявила о задержании преемника ликвидированного главаря ИГ Аль-Багдади, но информацию так и не подтвердили.

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