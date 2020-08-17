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У Житомирі затримали бойовика ІДІЛ

Житомир, Понеділок 17 серпня 2020 14:54
У Житомирі затримали бойовика ІДІЛ
Фото: Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Член терористичного угрупування був у міжнародному розшуку

Українські правоохоронці затримали в Житомирі члена терористичної організації "Ісламська держава". Він перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що виходець з однієї з країн Центральної Азії прибув до України, щоб сховатися від слідства. Перебуваючи в Житомирі, він намагався легалізуватися через отримання виду на проживання.

Зараз до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція з розшуку та затримання проводилася спільно з Управлінням Служби безпеки України в Житомирській області із залученням Національної поліції і прокуратури Житомирської області.

Фото: затримання члена Ісламської держави (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки веде розслідування 11 кримінальних проваджень проти 9 бойовиків ІДІЛ в Україні.

У травні РБК-Україна в матеріалі "База відпочинку: чому бойовики ІДІЛ осідають в Україні" писало про актуальну ситуацію з членами цієї організації в нашій країні.

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