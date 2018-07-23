У Турції затримали ще 43 ймовірних бойовиків ІДІЛ

Затримані входили у соцмережах до груп, пов’язаних з ІДІЛ і контактували з бойовиками з їх допомогою

У Турції поліція затримала 43 ймовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці проводили затримання у кількох районах Стамбула одночасно. Також вони здійснили рейди за 15 адресами.

Затримані входили у соцмережах до груп, пов’язаних з ІДІЛ і контактували з бойовиками з їх допомогою.

Як зазначається, Туреччина посилила операції проти ІДІЛ всередині країни в останні два роки з огляду на те, що терористичне угруповання вчинило низку терактів.

Нагадаємо, що 17 липня на півночі Афганістану внаслідок атаки смертника терористичного угруповання "Ісламська держава" загинуло 20 людей, включаючи командира "Талібану".

Також прем'єр-міністр Іраку закликає до "негайної" страти всіх "терористів" у камері смертників.

Додамо, що 14 червня у Турції затримали 18 ймовірних членів ІДІЛ.