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У Турції затримали 18 ймовірних членів ІДІЛ

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 13:02
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)
Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)

Це була спільна операція турецької розвідки з контр терористичною поліцією

Турецькі правоохоронці затримали у містах Стамбул та Ізмір 18 ймовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters.

Так, під час спільної операції турецької розвідки з контр терористичною поліцією в Ізмірі затримали 10 ймовірних бойовиків.

Ще вісім підозрюваних були затримані у Стамбулі. Вони могли надавати фінансову підтримку терористичній організації, їздили у зони конфлікту та навчалися проводити терористичні напади.

При цьому у Стамбулі поліція продовжує розшукувати ще трьох підозрюваних

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Сирії Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами разом із "Сирійськими демократичними силами" та іракськими військовими почали другу фазу військової операції проти "Ісламської держави"  на кордоні Сирії та Іраку.

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Теги публікації: Турция, ІДІЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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