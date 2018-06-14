У Турції затримали 18 ймовірних членів ІДІЛ

Це була спільна операція турецької розвідки з контр терористичною поліцією
Турецькі правоохоронці затримали у містах Стамбул та Ізмір 18 ймовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters.
Так, під час спільної операції турецької розвідки з контр терористичною поліцією в Ізмірі затримали 10 ймовірних бойовиків.
Ще вісім підозрюваних були затримані у Стамбулі. Вони могли надавати фінансову підтримку терористичній організації, їздили у зони конфлікту та навчалися проводити терористичні напади.
При цьому у Стамбулі поліція продовжує розшукувати ще трьох підозрюваних
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Сирії Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами разом із "Сирійськими демократичними силами" та іракськими військовими почали другу фазу військової операції проти "Ісламської держави" на кордоні Сирії та Іраку.