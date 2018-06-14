У Турції затримали 18 ймовірних членів ІДІЛ

Це була спільна операція турецької розвідки з контр терористичною поліцією

Турецькі правоохоронці затримали у містах Стамбул та Ізмір 18 ймовірних членів терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters.

Так, під час спільної операції турецької розвідки з контр терористичною поліцією в Ізмірі затримали 10 ймовірних бойовиків.

Ще вісім підозрюваних були затримані у Стамбулі. Вони могли надавати фінансову підтримку терористичній організації, їздили у зони конфлікту та навчалися проводити терористичні напади.

При цьому у Стамбулі поліція продовжує розшукувати ще трьох підозрюваних

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Сирії Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами разом із "Сирійськими демократичними силами" та іракськими військовими почали другу фазу військової операції проти "Ісламської держави" на кордоні Сирії та Іраку.