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Интервью

В Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 13:02
Фото: полиция Турции (Wikimedia Commons)
Фото: полиция Турции (Wikimedia Commons)

Это была совместная операция турецкой разведки с контр террористической полицией

Турецкие правоохранители задержали в городах Стамбул и Измир 18 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.

Так, во время совместной операции турецкой разведки с контр террористической полицией в Измире задержали 10 предполагаемых боевиков.

Еще восемь подозреваемых были задержаны в Стамбуле. Они могли оказывать финансовую поддержку террористической организации, ездили в зоны конфликта и учились проводить террористические нападения.

При этом в Стамбуле полиция продолжает разыскивать еще троих подозреваемых

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами вместе с "Сирийскими демократическими силами" и иракскими военными начали вторую фазу военной операции против "Исламского государства" на границе Сирии и Ирака.

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Теги публикации: Турция, ИГИЛ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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