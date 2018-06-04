Міжнародна коаліція розпочала другу фазу операції проти ІДІЛ у Сирії

Перша фаза операції "Облава" завершилася 15 травня звільненням Ель-Багуза-Фокані

У Сирії Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами разом із "Сирійськими демократичними силами" (СДС) та іракськими військовими почали другу фазу військової операції проти "Ісламської держави" (ІДІЛ) на кордоні Сирії та Іраку. Про це повідомляється на сайті Пентагона.

Мета операції під назвою "Облава" - підготовка і розвиток "самодостатніх можливостей" Іраку в сфері безпеки. Вона стартувала 1 травня, і перша її фаза успішно завершилася 15 травня звільненням Ель-Багуза-Фокані в провінції Дейр-ез-Зор в Сирії.

Водночас у СДС відзначають, що "незважаючи на значні втрати, у ІДІЛ збереглися можливості для планування і координації атак у регіоні та країнах коаліції".

"Сирійські демократичні сили почали наземні операції другого етапу операції "Облава", щоб знищити залишки ІДІЛ на північному сході Сирії", - йдеться в заяві коаліції.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міжнародна коаліція на чолі з США заявила про припинення великих бойових дій проти терористичної організації "Ісламська держава" на території Іраку, 30 квітня була закрита штаб-квартира коаліції в Багдаді.