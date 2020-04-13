У Туреччині ввели нові правила для громадського транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер пасажири і водії зобов'язані носити маски під час поїздки

У двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Huriyet.

Так, тепер в громадському транспорті водії та пасажири зобов'язані носити захисні маски під час поїздки. При цьому наголошується, що пасажирам, у яких немає масок, вхід в транспорт заборонений.

Також деякі водії автобусів будуть носити захисні халати.

Крім того, для того, щоб дотримувати дистанцію між пасажирами, транспортний засіб буде заповнений лише на 50%. При цьому кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць у транспорті. Також міські адміністрації постановили, що пасажири зобов'язані сидіти на місцях біля вікна, а біля проходу - повинні залишатися порожніми.

Згідно з новими правилами, дезінфікуючі засоби встановлюються в усіх транспортних засобах громадського транспорту та на всіх зупинках.

Також зазначається, що тих, хто не буде дотримуватися нововведених правил, будуть штрафувати.

Нагадаємо, президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Вводиться комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок.

Раніше в Туреччині випробували вакцину від Covid-19 на тварин і у них виробилися антитіла.