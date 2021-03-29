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У Туреччині знову вводять комендантську годину у вихідні

Новость на русском → Анкара, Понеділок 29 березня 2021 21:44
У Туреччині знову вводять комендантську годину у вихідні Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину у вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Anadolu.

"Протягом місяця Рамадан такі заходи, як іфтар (вечеря під час священного для мусульман місяця Рамадан, - ред.) і сухур (ранкова трапеза, - ред.), не будуть проводитися по всій країні. У цей благословенний місяць ми введемо комендантську годину у вихідні по всій країну", - заявив він.

При цьому Ердоган зазначив, що комендантська година в будні дні буде діяти з 21:00 до 5:00.

Також турецький лідер заявив, що ресторани і кафе будуть працювати з обмеженнями. Їм буде дозволено продавати їжу на винос.

Зазначимо, що Рамадан відзначається з 13 квітня по 12 травня.

Нагадаємо, на початку березня в провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження на коронавірус скасували комендантську годину у вихідні.

Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантську годину "триватиме деякий час".

Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику поновлюється очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.

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