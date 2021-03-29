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В Турции вновь вводят комендантский час в выходные

Новина українською → Анкара, Понедельник 29 марта 2021 21:44
В Турции вновь вводят комендантский час в выходные Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Турции приняло решение вновь ввести комендантский час в выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца на Рамадан.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"В течение месяца Рамадан такие мероприятия, как ифтар (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан, - ред.) и сухур (утренняя трапеза, - ред.), не будут проводиться по всей стране. В этот благословенный месяц мы введем комендантский час по выходным по всей страну", - заявил он.

При этом Эрдоган отметил, что комендантский час в будние дни будет по-прежнему действовать с 21:00 до 5:00.

Также турецкий лидер заявил, что рестораны и кафе будут работать с ограничениями. Им будет разрешено продавать еду на вынос.

Отметим, что Рамадан отмечается с 13 апреля по 12 мая.

Напомним, в начале марта в провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменили комендантский час по выходным дням.

Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час "продлится некоторое время".

Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска возобновляется очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.

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