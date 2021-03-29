В Турции вновь вводят комендантский час в выходные

Правительство Турции приняло решение вновь ввести комендантский час в выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца на Рамадан.

" В течение месяца Рамадан такие мероприятия, как ифтар (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан, - ред.) и сухур (утренняя трапеза, - ред.) , не будут проводиться по всей стране. В этот благословенный месяц мы введем комендантский час по выходным по всей страну", - заявил он.

При этом Эрдоган отметил, что комендантский час в будние дни будет по-прежнему действовать с 21:00 до 5:00.

Также турецкий лидер заявил, что рестораны и кафе будут работать с ограничениями. Им будет разрешено продавать еду на вынос.

Отметим, что Рамадан отмечается с 13 апреля по 12 мая.