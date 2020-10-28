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У Туреччині влаштували протести через слова Макрона про іслам

Середа 28 жовтня 2020 13:11
У Туреччині влаштували протести через слова Макрона про іслам
Фото: протести в Туреччині (twitter.com AJEnglish)
Автор: Андрій Козловський

У Туреччині влаштували протести проти заяв президента Франції Еммануеля Макрона про іслам. Вони пройшли в Болу, Самсуні, в Кайсері, Ніде, Кириккалє, а також у Бурдурі.

Про це повідомляє Haberler.

Як повідомляється, протестувальники вважають, що Макрон "використовує заяви ксенофобського та расистського змісту для прикриття своєї політичної кризи". Вони також висловлювали незгоду з політикою французького лідера, яка на їхню думку, містить ознаки утисків за релігійною ознакою.

Зазначимо, нещодавно Макрон запропонував побудувати у Франції "освічений іслам" після жорстокого вбивства французького вчителя релігійним фанатиком.

Після цього, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція оголосила про відкликання свого посла з Туреччини.

Крім того, Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.

Також РБК-Україна писало, що Макрон звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти у боротьбі з тероризмом та нелегальною міграцією.

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