Макрон та Ердоган посварилися через іслам. Франція відкликала свого посла

Фото: Еммануель Макрон та Реджеп Ердоган (flickr.com/elyseefr)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція оголосила про відкликання свого посла з Туреччини.

Про це повідомляє французьке агентство AFP.

Нещодавно Макрон запропонував побудувати у Франції "освічений іслам" після жорстокого вбивства французького вчителя релігійним фанатиком.

"Мова йде про те, щоб спробувати створити такий порядок, який допоможе побудувати освічений іслам в нашій країні. Іслам, який би жив у мирі з нашою республікою, поважав би принцип відокремлення церкви від держави та заспокоїв би розпалені уми", - заявив французький президент.

Ердоган під час сьогоднішнього виступу в місті Кайсері розкритикував такі слова Макрона.

"Що не так у Макрона з ісламом і мусульманами? Те, що глава держави так ставитися до мільйонів мусульман у своїй країні, - це в першу чергу втрата контролю над розумом. Він потребує лікування своєї психіки", - наголосив лідер Туреччини.

Після цього в Єлисейському палаці назвали заяву Ердогана неприйнятною та повідомили про рішення відкликати свого посла з Туреччини для консультацій.

Нагадаємо, напередодні Макрон звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням допомогти у боротьбі з тероризмом та нелегальною міграцією.

Як писало РБК-Україна, вбивство вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo, сталося у передмісті Парижа 16 жовтня. Вбивцею виявився 18-річний чеченець з Москви.