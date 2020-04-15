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Турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини проти COVID-19

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 03:55
Турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини проти COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Тепер випробовування на тваринах відбуватимуться протягом 4 місяців

Учені Туреччини розпочали лабораторні тести антигена, який вони створили для вакцини проти нового коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Зазначається, що науковці створили для розробки ДНК-вакцини проти Covid-19 та перейшли до другого етапу.

Дослідники з Егейського університету, які почали тестування антигена, працюють над вакциною проти коронавірусу на базі створеної в країні наукової платформи. Робота ведеться цілодобово.

"Ми завершили перший етап наших досліджень зі створення вакцинного антигена. Тепер ми плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців", - повідомив доктор наук медичного факультету Егейського університету Мерт Дошкая.

Раніше офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

Нагадаємо, ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Також раніше ВООЗ говорили, що у світі працюють над більш, ніж 20 вакцинами від коронавіруса.

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