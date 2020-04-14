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В Туреччині за добу більше 4 тис нових заражень коронавірусом і 98 нових смертей

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 03:18
В Туреччині за добу більше 4 тис нових заражень коронавірусом і 98 нових смертей
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Всього в Туреччині на коронавірус захворіли 61 049 осіб

У Туреччині за добу кількість хворих на коронавірусом збільшилася на 4093 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міныстерство охорони здоров'я Туреччини.

Померли від ускладнень викликаних коронавірусом 98 осіб, одужали - 511.

Всього в країні на коронавірус захворіли 61 049 осіб. Також повідомляється про 1296 загиблих і 3957 видужалих пацієнтів.

Нагадаємо, у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу. Тепер в громадському транспорті водії та пасажири зобов'язані носити захисні маски під час поїздки. Пасажирам, у яких немає масок, вхід в транспорт заборонений. Також нехто водії автобусів будуть носити захисні халати.

Раніше влада Туреччини оголосила про введення з півночі 11 квітня 48-годинного комендантської години в 31 провінції в рамках заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Вводиться комендантська година, яка забороняє особам молодше 20 років виходити з дому.

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