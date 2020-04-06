Прорив у медицині: в Туреччині випробували вакцину від коронавіруса

У Туреччині знайшли вакцину від коронавіруса (фото: РБК-Україна)

Турецькі медики випробували вакцину від коронавіруса на тваринах

Коронавірус в Україні інфікував 1308 осіб, з них 37 осіб померли від ускладнень інфекції, 28 пацієнтів одужали. У Туреччині випробували вакцину від Covid-19 на тваринах і у них виробились антитіла. У майбутньому фахівці планують протестувати ліки на людях. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хороша новина. Вакцина від коронавіруса, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз настав час перевірити, чи може вона захистити людей", – розповів Атеш Кар.

Як раніше стало відомо, американські вчені провели випробування вакцини від коронавіруса на лабораторних мишах. Медики також використовували наноголки на пластирі. Якщо розглядати ці випробування, можна припустити, що вакцина від Covid-19 з'явиться за кілька місяців.

До речі, в Японії заговорили про нові можливості противірусного препарату Avigan, який відомий ще з кінця минулого століття. Його використовують проти серйозних вірусних інфекцій, але в основному при важких випадках грипу, коли звичайна терапія вже безсила.

Як ми раніше писали, вчений дав відповідь, коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19.