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У Туреччині ввели 48-годинну заборону на вихід з дому

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 01:42
У Туреччині ввели 48-годинну заборону на вихід з дому
Ілюстративне фото (freepik)

Заборона на вихід з дому буде діяти з півночі 11 квітня до 00:00 годин 13 квітня

Влада Туреччини оголосила про введення 48-годинної комендантської години в 31 провінції в рамках заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу Covid-19. Про йдеться в повідомленні МВС країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Заборона на вихід з дому набирає чинності з півночі 11 квітня і буде діяти до 00:00 годин 13 квітня.

Обмежувальний захід охоплює також столицю країни, Анкари, і найбільше місто Туреччини - Стамбул.

Губернаторам провінцій направлений відповідний циркуляр.

У п'ятницю Мінохоронздоров'я Туреччини підтвердив ще 98 смертей від коронавирусної нфекції. Загальна кількість жертв пандемії в країні досягла 1006 людей.

За добу число заражених коронавірусом збільшилася на 4747 осіб, таким чином сумарна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус збільшилася до 47 029. Видужали й були виписані з лікарень 2423 пацієнти, 1667 хворих проходять курс лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, президент Туреччини Реждеп Таїп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Вводиться комендантська година, яка забороняє особам молодше 20 років залишати дім.

Раніше в Туреччині випробували вакцину від Covid-19 на тваринах і у них виробилися антитіла.

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