ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині повідомили про обстріл з боку курдів у Сирії

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 10:14
У Туреччині повідомили про обстріл з боку курдів у Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

В результаті обстрілу один військовий загинув

Міністерство оборони Туреччини повідомило про обстріл міста Рас-аль-Айн з боку збройних формувань курдів на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними турецького міністерства, підконтрольна Туреччині частина міста Рас-Аль-Айн піддалася ракетно-мінометному обстрілу з боку курдських формувань.

В результаті обстрілу один турецький військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо. у четвер, 24 жовтня, в Туреччині також повідомляли про напад курдських формувань в районі сирійського міста Рас-аль-Айн. В Анкарі зазначали, що атака була проведена з використанням мінометів, безпілотників та легкого озброєння.

Того ж дня, 24 жовтня, курди звинуватили Туреччину у відновлення військових дій в Сирії. За повідомленням курдських загонів, турецькі військові у четвер здійснили наступ на три села в регіоні, прикордонному з "безпечною зоною".

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав курдські сили покинути прикордонні регіони. Він зазначив, що згідно з угодою про перемир'я в Сирії, курди повинні відвести сили від "безпечної зони".

Ердоган заявив про можливість нової операції в Сирії У Сирії повідомили про повернення військових США з Іраку
Новини України обстрелТурциякурдыСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся