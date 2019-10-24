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Туреччина пригрозила курдам відновленням військової операції

Новини » В світі    24.10.2019 - 17:14
Туреччина пригрозила курдам відновленням військової операції
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Ердоган заявив, що курдські сили на відвели свої війська від кордону з "безпечної зони"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність відновити військову операцію на північному сході Сирії, якщо курдські сили не відійдуть від межі "безпечної зони". Про це повідомляє Reuters.

За словами Ердогана, Сирійські демократичні сили (СДС) повинні відійти від межі "безпечної зони" у відповідності з підписаною угодою про припинення вогню в Сирії між Туреччиною та США. У разі невиконання умов, Туреччина готова відновити бойові дії.

Нагадаємо, раніше курдські сили заявили про те, що, незважаючи на перемир'я, турецькі військові здійснили наступ на три села поблизу "безпечної зони" на півночі Сирії.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що Сирія перекинула додаткові одиниці військової техніки в провінції Ракка і Хасеке, які знаходяться поблизу "безпечної зони" на півночі країни. Такі дії були прийняті з метою зміцнення його позицій сирійських сил.

Також президент США Дональд Трамп 23 жовтня повідомив про створення "безпечної зони". За його словами, всі умови перемир'я і висновку курдських сил з регіону були дотримані.

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