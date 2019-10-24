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Туреччина заявила про напад курдських сил в Сирії

Новини » В світі    24.10.2019 - 17:48
Туреччина заявила про напад курдських сил в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

Міноборони Туреччини повідомило про напад поблизу прикордонного міста Рас-аль-Айн

У Міністерстві оборони Туреччини заявили про напад курдських сил в районі "безпечної зони" на північному сході Сирії, в результаті чого поранення отримали п'ять турецьких військових. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням Міноборони Туреччини, напад з боку Сирійських демократичних сил було здійснено у четвер, 24 жовтня, в районі прикордонного міста Рас-аль-Айн. Турецькі сили відповіли на атаки в цілях самооборони.

"Атака була проведена з використанням безпілотників, мінометів і легких озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 24 жовтня, курди Туреччину звинуватили у відновлення військових дій в Сирії. За повідомленням СДС, турецькі військові у четвер здійснили наступ на три села в прикордонному регіоні з "безпечною зоною".

Пізніше президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав курдські сили покинути прикордонні регіони. Він зазначив, що згідно з угодою про перемир'я в Сирії, курди сили відвести від "безпечної зони". Ердоган заявив, що в разі відмовив курдів відвести свої сили, Туреччина готова відновити військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, всі умови для цього було дотримано. Зокрема, це припинення вогню і виведення курдських військ.

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