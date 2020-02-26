У Туреччині стався новий землетрус

На сході Туреччини були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,0. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус стався близько 23.00 за місцевим часом (01.00 за Києвом) в 40 км на схід від міста Малатья. Фахівці встановили, що його осередок розташовувався на глибині 10 км.

Даних про жертви і руйнування поки що не було.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 19 лютого у турецькій провінції Маніса відбулися 2 землетрусу магнітудою 4,2 і 5,2. Підземні поштовхи були зафіксовані в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді ніхто не постраждав.

Крім того, нещодавно в Туреччині було потужний землетрус, який забрав життя 38 людей. Після землетрусу були зафіксовані 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.