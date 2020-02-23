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У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 14:28
У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу
Фото: землетрус у Туреччині (twitter.com / NIN24x7News)

Загинули щонайменше 9 людей, десятки постраждалих

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині, який стався поблизу іранського кордону, зросла до 9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, в результаті підземних поштовхів на турецько-іранському кордоні загинули 9 жителів, ще 37 людей постраждали. Щонайменше 9 поранених перебувають у критичному стані.

Зазначається, що жертви та руйнування зафіксовані у селах Кашкол, Гювенлік, Геленлер і Озпинар району Башкале. Наразі пошуково-рятувальні операції продовжуються, адже під завалами знаходяться люди.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався потужний землетрус магнітудою 5,7 бала. Підземні поштовхи було зафіксовано о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. Спочатку було відомо про щонайменше 7 загиблих та 5 постраждалих.

Також РБК-Україна писало, що 19 лютого у турецькій провінції Маніса сталися 2 землетруси магнітудою 4,2 та 5,2 бала. Підземні поштовхи було зафіксовано в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді ніхто не постраждав.

Крім того, нещодавно в Туреччині був потужний землетрус, який забрав життя 38 людей. Після землетрусу було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

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