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Число постраждалих в результаті землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану зросла

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:33
Число постраждалих в результаті землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану зросла
Фото: землетрус в Туреччині (twitter.com / NIN24x7News)

В результаті землетрусу постраждали 104 людини

В результаті землетрусу на турецько-іранському кордоні постраждали 104 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

Також повідомляється, що в 43 населених пунктах округів Хой і Сельмас були повністю або частково зруйновані житлові будинки.

"Остаточне число постраждалих в двох вчорашніх землетруси в цьому окрузі досягло 104 людей", - заявив глави медичного інституту у Хої.

Крім того, повідомляється, що землетрус призвів до відключення мереж зв'язку, а також серйозного пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7 бала. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. Спочатку було відомо про як мінімум 7 загиблих і 5 потерпілих.

Крім того, 19 лютого у турецькій провінції Маніса відбулися 2 землетрусу магнітудою 4,2 і 5,2 бала. Підземні поштовхи були зафіксовані в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів. Тоді ніхто не постраждав.

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