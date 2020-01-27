Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 38

Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

У лікарнях залишаються 104 постраждалих

Кількість загиблих в результаті землетрусу, що стався на сході Туреччини 24 січня, зросла до 38 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

За його словами, у лікарнях залишаються 104 постраждалих.

"Всього в лікарню звернулися 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Кількість постраждалих становить 594 людини, на цей момент у лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації знаходилися 34 людини, сьогодні ця кількість знизилася до 13", - сказав Коджа.

За даними Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), після землетрусу було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Раніше повідомлялося про 36 загиблих в результаті землетрусу.