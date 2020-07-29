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У Туреччині прийняли закон про посилення контролю за соцмережами

Анкара, Середа 29 липня 2020 10:44
У Туреччині прийняли закон про посилення контролю за соцмережами
Фото: соцмережі (freepik.facebook)
Автор: Андрій Козловський

Компанії можуть зіткнутися зі штрафами, блокуванням реклами або зменшенням спроможності відвідуваності сайти

Сьогодні, 29 липня, турецький парламент прийняв закон, який регулює соціальні мережі. Компанії можуть зіткнутися зі штрафами, блокуванням реклами або зменшенням спроможності відвідуваності сайту до 90%, що фактично блокує доступ.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, закон зобов'язує іноземні сайти соціальних мереж призначати турецьких представників для розв'язання проблем влади щодо контенту та встановлює терміни видалення матеріалів.

Також відомо, що парламент обговорював нові правила ще у вівторок. Тоді партія президента Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті з союзною націоналістичною партією, підтримала цей законопроєкт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі стосовно Республіканської партії, та заявив про наміри запровадити контроль за соцмережами аж до їх блокування.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у Білорусі посилюють контроль за інтернет-ЗМІ.

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