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Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна

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Москва, Середа 20 липня 2022 10:08
Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна Фото: російський президент Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, яке сама ж і заблокувала. Однак після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, якого цитує російський Інтерфакс.

"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися перемовини по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, РФ і ООН.

Під час обговорення сторони домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Тим часом в Німеччині прокоментували "зернові угоди" з Путіним, порівнявши їх з тим самим, що й "вірити в Санта Клауса".

Більш детально про переговори по "зерновому коридору" читайте в матеріалі РБК-Україна "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".

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Володимир Путін продовольственный кризис
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