МЗС про "зернову угоду": Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку

Обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна .

За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.

"Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - підкреслив Ніколенко.