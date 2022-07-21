МЗС про "зернову угоду": Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку
Обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.
"Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - підкреслив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі завтра, 22 липня 2022 року.
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