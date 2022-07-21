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МЗС про "зернову угоду": Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку

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Київ, Четвер 21 липня 2022 22:44
МЗС про "зернову угоду": Україна підтримає лише рішення, які будуть гарантувати безпеку Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.

"Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі завтра, 22 липня 2022 року.

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