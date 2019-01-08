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Туреччини планує запропонувати США передати військові бази у Сирії

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 16:48
Туреччини планує запропонувати США передати військові бази у Сирії
Фото: військова база США в Сирії (trend.az)

Анкара виступає проти передачі 22 американських баз сирійським курдам

Туреччина може звернутися до США з проханням передати їй американські військові бази в Сирії після відходу військовослужбовців США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Hurriyet.

За даними джерел газети, Туреччина виступає проти передачі 22 американських баз сирійським курдам. Видання зазначає, що Анкара планує запропонувати передати їх для боротьби з терористичною організацією "Ісламську державу".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій нейтралізації терористів на території Сирії. Газета Yeni Safak повідомляє, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

За словами Ердогана, спроба поставити Туреччини умови щодо виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою". Ердоган зазначив, що Анкара не може прийняти вимогу помічника президента США з нацбезпеки Джона Болтона про ненапад на сирійських курдів. Він також заявив, що Болтон здійснив "серйозну помилку", коли поставив перед Туреччиною умови виведення американських військ з Сирії.

Зазначимо, що державний секретар США Майк Помпео, військовослужбовці Сполучених Штатів почали покидати територію Сирії.

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