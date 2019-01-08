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Турции планирует предложить США передать военные базы в Сирии

Новости » Общество    08.01.2019 - 16:48
Турции планирует предложить США передать военные базы в Сирии
Фото: военная база США в Сирии (trend.az)

Анкара выступает против передачи 22 американских баз сирийским курдам

Турция может обратиться к США с просьбой передать ей американские военные базы в Сирии после ухода военнослужащих США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным источников газеты, Турция выступает против передачи 22 американских баз сирийским курдам. Издание отмечает, что Анкара планирует предложить передать их ей для борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов на территории Сирии. Газета Yeni Safak сообщает, что Турция может начать операцию против курдов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам Эрдогана, попытка ставить Турции условия по выводу американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".  Эрдоган отметил, что Анкара не может принять требование помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о ненападении на сирийских курдов. Он также заявил, что Болтон совершил "серьезную ошибку", когда поставил перед Турцией условия вывода американских войск из Сирии.

Отметим, что государственный секретарь США Майк Помпео, военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать территорию Сирии.

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