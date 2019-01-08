Ердоган: Туреччина найближчим часом почне операцію з нейтралізації терористів в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Туреччина зробить всі необхідні кроки по боротьбі з терористами, сказав він

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

За його словами, метою Анкари в Сирії є боротьба з терористами.

"Туреччина зробить всі необхідні кроки по боротьбі з терористами в Сирії", - сказав турецький лідер.

Крім того, Ердоган оголосив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії.

"Якщо на шляху операції встануть бойовики інших терористичних структур, то їх знищення також стане обов'язком Анкари", - підкреслив президент.

Газета Yeni Safak повідомляє, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

Нагадаємо, за словами Ердогана, спроба поставити Туреччини умови щодо виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою". Ердоган зазначив, що Анкара не може прийняти вимогу помічника президента США з нацбезпеки Джона Болтона про ненапад на сирійських курдів. Він також заявив, що Болтон здійснив "серйозну помилку", коли поставив перед Туреччиною умови виведення американських військ з Сирії.