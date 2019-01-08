Ердоган назвав "серйозною помилкою" умови США щодо курдів

Фото: Реджеп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Ердоган заявив, що радник Трампа зробив помилку заявою про курдів

Спроба поставити Туреччині умови щодо виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган зазначив, що Анкара не може прийняти вимогу помічника президента США з нацбезпеки Джона Болтона про ненапад на сирійських курдів. Він також заявив, що Болтон здійснив "серйозну помилку", коли поставив перед Туреччиною умови виведення американських військ з Сирії.

Ердоган підкреслив, що турецька сторона не піде на компроміси щодо сирійських курдів.

Нагадаємо, напередодні Болтон заявив, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяє не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.

До цього повідомлялося, що США планують залишити на півдні Сирії частину військ на невизначений термін. Сьогодні президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон обговорили плани виведення американських військ з Сирії.