У Туреччині звільнили грецьких військових, затриманих у березні

Військовослужбовці були затримані за несанкціонований перетин кордону

Суд Туреччини звільнив з в’язниці двох грецьких військовослужбовців, яких в березні затримали за випадковий перетин кордону у погану погоду. Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що суд розглянув клопотання про звільнення грецьких військових та постановив, що підстав залишати їх за гратами немає. В рішенні суду немає жодних згадок про заходи для обмеження їхнє пересування, тому військові можуть повертатися до Греції.

Крім того, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що вітає таке рішення турецього суду, та підкреслив, що це звільнення є правосуддям, що посприяє посиленню дружби та стабільності між країнами.

"Я хотів би привітати і подякувати нашим двом офіцерам та їх сім'ям за мужність, терпіння та впевненість у наших зусиллях, які в підсумку були виправданими", - зазначив він.

Підкреслюється, що лейтенант Ангелос Мітретодіс і сержант Дімітріс Коуклацис перебували в тюрмі суворого режиму в Едірне протягом 167 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила про заборону на ввезення електроніки із Сполучених Штатів Америки (США). За словами президента Туреччини Ердогана, США використовує економіку щоб дестабілізувати ситуацію в Туреччині.

Крім того, турецькі авіакомпанії повідомили, що відмовляться від реклами американських товарів. Представники компаній зазначили, що вони повністю підтримують політичну позицію своєї країни.