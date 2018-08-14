Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США

Turkish Airlines и Turk Telekom откажутся от рекламы американских товаров

Компания Turkish Airlines объявила о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь авиакомпании​ Яхья Устюн.

"Turkish Airlines​ стоит на стороне нашего государства и народа. Соответствующие распоряжения отданы нашим агентствам", - написал он.

Кроме того, о бойкоте рекламы американских компаний объявила также телекоммуникационная Turk Telecom - официальный Twitter-аккаунт компании перепостил соответствующее сообщение Хамди Атеша, директора по корпоративным коммуникациям компании. В частности, Атеш дал инструкции агентствам о блокировке рекламы.



Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США. Эрдоган также заявил, что США пытаются добиться дестабилизации ситуации в Турции.