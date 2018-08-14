В Турции освободили греческих военных, задержанных в марте

Военнослужащие были задержаны за несанкционированое пересечение границы

Суд Турции освободил из тюрьмы двух греческих военнослужащих, которых в марте задержали из-за случайного пересечения границы в плохую погоду. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что суд рассмотрел ходатайство об освобождении греческих военных и постановил, что оснований оставлять их за решеткой нет. В решении суда нет никаких упоминаний о мерах для ограничения их передвижения, поэтому военные могут возвращаться в Грецию.

Кроме того, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что приветствует такое решение турецкого суда, и подчеркнул, что это увольнение является правосудием, что поспособствует усилению дружбы и стабильности между странами.

"Я хотел бы поздравить и поблагодарить нашим двух офицеров и их семьи за мужество, терпение и уверенность в наших усилиях, которые в итоге были оправданными", - отметил он.

Подчеркивается, что лейтенант Ангелос Митретодис и сержант Димитрис Коуклацис находились в тюрьме строгого режима в Эдирне в течение 167 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция объявила о запрете на ввоз электроники из Соединенных Штатов Америки (США). По словам президента Турции Эрдогана, США использует экономику чтобы дестабилизировать ситуацию в Турции.

Кроме того, турецкие авиакомпании сообщили, что откажутся от рекламы американских товаров. Представители компаний отметили, что они полностью поддерживают политическую позицию своей страны.