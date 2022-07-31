У Туреччині назвали можливу дату відправки першого судна з українським зерном

"Переговори тривають. Цілком ймовірно, що перше судно відправиться завтра вранці", - сказав він.

Зернова угода

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України.

При цьому вже на наступний день Росія випустила ракети по порту Одеси, де знаходилося зерно для експорту.

Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, експорт українського зерна може стартувати вже незабаром.

Сьогодні в Туреччині повідомили, що перший караван з українським зерном прибуде в порт Стамбула 3 серпня. Планується, що продовольство відправиться в Сомалі.