Зараження коронавірусом підтвердили у ще трьох країнах

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В Афганістані оголосили надзвичайний стан

Кувейт, Бахрейн та Афганістан підтвердили перші випадки нового коронавірусу. Про це повідомляє Daily Sabah.

Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один. Також міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддін Фероз заявив, що в країні виявлено перший випадок коронавірусу. Один з трьох підозрюваних випадків захворювання був підтверджений в західній провінції Герат.

Фероз оголосив надзвичайний стан в провінції, яка межує з Іраном, з якого приїхали хворі.

Нагадаємо, в Ірані померли дві людини, які раніше заразилися китайським коронавірусом COVID-19.

Раніше повідомлялось, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована випадками зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з Китаєм. В організації висловили стурбованість у зв'язку з ростом кількості випадків, коли заражені коронавірусом не відвідували Китай і не контактували з іншими хворими.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.