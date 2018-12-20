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Туроператори назвали умови подорожчання відпочинку в Єгипті

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 11:21
Туроператори назвали умови подорожчання відпочинку в Єгипті
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тури до Єгипту можуть подорожчати через Росію

Тури на відпочинок в Єгипті можуть підвищитися після Нового року, коли Росія відновить свої чартерні рейси. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новорічний тур: куди поїдуть відпочивати українці на свята".

На сьогодні, за словами директора турагентства Tabu Tour Максима Циркеля, тури в Єгипет на зимові свята значно подешевшали. Він також зазначив, що це сталося через велику кількість чартерів в цю країну.

"На свята за напрямом Єгипту будуть летіти десятки бортів щодня і нескінченно. Порівняно з минулорічними святами, кількість чартерів збільшилася на 4-8 на добу", - зазначив він і додав, що для заповнення такого обсягу крісел оператори знижують ціни.

У той же час ситуація може змінитися після свят. Цілком можливо, на думку директора турагентства Tour Planet Гульнари Мамедової, що після Нового року ціни на тури в Єгипет підвищаться, так як очікується, що Росія відновить чартерні рейси на єгипетські курорти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнний стан негативно позначився на туристичному потоці на новорічні свята. Скорочення попиту оцінюється в межах 30-40% порівняно з листопадом.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в минулому літньому сезоні найбільш популярними напрямками відпочинку українців були Туреччина і Єгипет.

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