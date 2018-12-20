Новорічний тур: куди поїдуть відпочивати українці на свята

Українці планують відпочивати взимку в теплих країнах (pixabay)

Українці продовжують активно цікавитися відпочинком як всередині України, так і за кордоном. Мало того, на майбутні новорічно-різдвяні свята місця на багатьох рейсах вже розпродані. Правда, туроператори змогли б реалізувати ще більше турів, якби в країні не було запроваджено воєнний стан. У ситуації розбиралося РБК-Україна.

Традиційний курорт

У цьому році українці вирішили не змінювати своїх звичок. Тому найбільше турів продається в Єгипет. Зокрема, директор турагентства Tour Planet Гульнара Мамедова каже, що під час груднево-січневих свят найбільшим попитом серед українських туристів буде користуватися Єгипет, в першу чергу, регіон Шарм-ель-Шейха. "На цьому курорті розташовані безвітряні бухти, тому туристи запитують в першу чергу готелі в цьому місці. У той же час попит на відпочинок в Хургаді не такий високий, оскільки в цей час року тут вітряно", - пояснює вона.

У цілому ж, за словами Гульнари Мамедової, відпочинок в Єгипті користується найбільшим попитом серед українців через низькі ціни на тури і невеликий за часом перельот. "В інші країни, які пропонують в цей час року для українців пляжний вид відпочинку, тури коштують дорожче. Крім того, летіти туди значно довше", - каже вона.

Її слова підтверджують і інші представники турбізнесу. Виконавчий директор "Української асоціації туристичних агентств" Павло Григораш каже, що на час майбутніх свят з боку українських туристів в сегменті організованих турів з величезним відривом буде лідирувати Єгипет. "Причини прості і банальні: велика кількість пропозицій, велика чартерна програма і жорсткі блоки місць на рейсах, які туроператори повинні будуть обов'язково продати. Як наслідок, призводить до низькихт цін", - говорить він.

За словами директора турагентства Tabu Tour Максима Циркеля, тури в Єгипет на майбутні свята значно подешевшали. "Швидше за все, це відбулося через велику кількість чартерних рейсів у цьому році в дану країну, - говорить він. - На свята за напрямом Єгипту будуть летіти десятки бортів щодня і нескінченно. Порівняно з минулорічними святами, кількість чартерів збільшилася на чотири-вісім на добу".

Тому, за словами Максима Циркеля, щоб заповнити такий обсяг крісел оператори знижують ціни. "Якщо у них вийде все продати, то абсолютно рекордна кількість українців в історії зустрінуть Новий рік в Єгипті", - вважає він.

Але ситуація може змінитися після свят. Цілком можливо, на думку Гульнари Мамедової, що після Нового року ціни на тури в Єгипет підвищаться, так як очікується, що Росія відновить чартерні рейси на єгипетські курорти.

Не тільки Єгипет

Крім Єгипту, на думку Павла Григораша, попитом з боку українці будуть користуватися тури в ОАЕ, Таїланд, Шрі-Ланку. А Гульнара Мамедова вважає, що ті туристи, які люблять пляжний відпочинок і відмовляться від Єгипту, поїдуть в Таїланд, Шрі-Ланку або в Домінікану.

Але тут українці можуть зіткнутися з проблемою відсутності турів. Максим Циркель говорить, що в цьому році попит на святкові тури, які виконуються на далекомагістральних рейсах, фантастичний. "Практично всі місця на чартерах в Таїланд, Шрі-Ланку та індійський Гоа були продані ще в середині листопада. Тому все частіше ми змушені констатувати відсутність місць на Новий рік за такими основними напрямками, - розповідає він. - Останні кілька замовлень ми переформатували під індивідуальні тури. Просто брали туристам місця на регулярні рейси і бронювали готелі. Це виходило дешевше пакетних пропозицій".

Правда, українці цікавляться не тільки пляжами. "Також українці вирушають на гірськолижний відпочинок, наприклад, Австрію, Італію, але набагато менше", - зазначає Гульнара Мамедова.

Павло Григораш також зазначає, що гірськолижний відпочинок не користується таким високим попитом, як пляжний. "Гірськолижні тури в Австрію тільки на п'ятому місці за популярністю. Частково це можна пояснити і тим, що фанати гірськолижки часто їздять в одні і ті ж готелі, які бронюють напряму", - пояснює він.

Крім пляжного та гірськолижного видів відпочинку, українці продовжують цікавитися екскурсіями. Павло Григораш каже, що в сегменті організованого туризму окрему нішу займають екскурсійні автобусні тури, які також популярні серед українців в цей час року. "Найбільшим попитом користуються країни ближнього зарубіжжя, найчастіше кілька країн в одному турі: Чехія, Польща, Угорщина, Австрія, Німеччина", - говорить він.

Ціни і воєнний стан

Але не все так безхмарно з турами за кордон як це може здатися на перший погляд. В цілому Гульнара Мамедова вважає, що під час свят не очікується зниження цін. "Через девальвацію гривні ціни на тури по масових напрямках за кордон, які прораховуються в доларах або євро, подорожчали приблизно на 15%, - говорить вона. – Разом з тим, з боку українців досі користуються найбільшим попитом найекономніші тури".

При цьому, за словами Павла Григораша, ціни на відпочинок в Європі можуть коливатися в ту чи іншу сторони в залежності від вартості переїзду або перельоту. "Якщо заздалегідь вдається зловити дешевий переліт, то це суттєво відбивається на вартості всього пакетного туру", - розповідає він.

Крім цін, на турбізнесі негативно позначилося введення воєнного стану. За словами директора мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олега Кулика, в цьому році на початку грудня попит на тури на новорічно-різдвяні свята просів приблизно на 30-40% порівняно з продажами в листопаді. "Це стосується турів по всіх напрямах. Зниження попиту викликане побоюваннями з боку наших громадян через введення воєнного стану", - пояснює він.

Олег Кулик припускає, що до кінця грудня попит на тури все-таки активізується. "Але все одно до скасування воєнного стану частина населення не зможе поїхати на відпочинок за кордон. В першу чергу, побояться їхати українці, які в умовах нестабільної ситуації в країні вважають за краще не їздити на відпочинок в інші країни", - говорить він.

Крім того, за словами Олега Кулика, є категорії громадян, яким заборонено або небажано залишати Україну під час військового стану - військовослужбовці, в тому числі які перебувають у резерві, працівники силових відомств, деякі лікарі.

Також не зможуть скористатися послугами українських туркомпаній громадяни Росії, деяким з них після введення воєнного стану заборонено в'їзд в Україну, каже Олег Кулик. "Не секрет, що багато росіян їздили через Україну на відпочинок в Єгипет, куди зараз не літають російські авіакомпанії, - розповідає він. - Крім того, не ризикують вилетіти на відпочинок за кордон громадяни Росії, які з тих чи інших причин зараз на законних підставах проживають в Україні, наприклад, з подружжям-громадянами України. Є ризик того, що на зворотному шляху таких росіян не пустять в Україну".

Карпати залишаються

Українці, які не зможуть поїхати на відпочинок за кордон, зможуть провести свята на вітчизняних курортах. Директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук каже, що на новорічно-різдвяні свята місця в українських готелях та інших місцях відпочинку бронюються і продаються добре. "Але поки що незрозуміло як вони будуть заповнені в дійсності з огляду на те, то УЗ продає квитки на свої потяги з перебоями. Незрозуміло, хто з українців зможе доїхати до заброньованих готелів", - пояснює він.

Павло Григораш каже, що туристи, які відпочивають всередині України, зокрема, в Карпатах, Одесі і так далі, у більшості своїй бронюють переїзд та проживання самостійно, не звертаючись в туристичні компанії.

За словами Володимира Царука, на сьогодні на першому місці по популярності відпочинку в Україні на майбутні свята буде західна частина країни, в першу чергу, Закарпаття та Львів. "Сюди найбільше буде їхати мандрівників. Крім того, попитом користується Буковель, - каже Володимир Царук. - Інші напрямки будуть користуватися меншим попитом".

Через високий попит ціни на відпочинок в українських готелях під час новорічно-різдвяних свят збільшуються порівняно з іншими датами на 30-40%, розповідає Володимир Царук. "При цьому, порівняно з минулорічними святами в цьому році проживання подорожчало в середньому на 10-15%. Причини – підвищення розцінок на комунальні послуги, продукти харчування і так далі. Вище немає можливості підвищувати, оскільки ціни на свята і так будуть високими, - говорить він. - А ось після цього вони знизяться приблизно в два-два з половиною рази".