Туроператоры назвали условия подорожания отдыха в Египте

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Туры в Египте могут подорожать из-за России

Туры на отдых в Египте могут повыситься после Нового года, когда Россия восстановит свои чартерные рейсы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новогодний тур: куда поедут отдыхать украинцы на праздники".

На сегодня, по словам директора турагентства Tabu Tour Максима Циркеля, туры в Египет на зимние праздники значительно подешевели. Он также отметил, что это произошло из-за большого количества чартеров в эту страну.

"На праздники по направлению Египта будут лететь десятки бортов ежедневно и бесконечно. По сравнению с прошлогодними праздниками, число чартеров увеличилось на четыре-восемь в сутки", отметил он и добавил, что для заполнения такого объема кресел операторы снижают цены.

В то же время ситуация может поменяться после праздников. Вполне возможно, по мнению директора турагентства Tour Planet Гульнары Мамедовой, что после Нового года цены на туры в Египет повысятся, так как ожидается, что Россия восстановит чартерные рейсы на египетские курорты.

Напомним, ранее сообщалось, что военное положение негативно сказалось на туристическом потоке на новогодние праздники. Сокращение спроса оценивается в рамках 30-40% по сравнению с ноябрем.

Отметим, РБК-Украина писало, что в прошедшем летнем сезоне наиболее популярными направлениями отдыха украинцев были Турция и Египет.