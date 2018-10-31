Підсумковий турнір WTA змінив дату проведення в 2019 році

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Став відомий змагальний календар на наступний сезон

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представили календар на 2019 рік. Про це повідомляється на сайті організації.

Ключовим оновленням є те, що тепер Підсумковий турнір WTA буде проходити після Elite Trophy в Жухай. Другий за значимістю турнір пройде на тижні з 21 жовтня, а головний WTA Finals стартує 27 жовтня і завершиться 3 листопада. У 2019, як було відомо раніше, Підсумковий турнір перебрався з Сінгапуру в китайський Шеньчжень.

А сам сезон стартує 30 грудня 2018 у китайському Шеньчжені. Всього в розклад календаря на 2019 рік включено 55 турнірів і 4 змагання "Великого Шолома". Цього разу тенісистки будуть виступати в 28 різних країнах.

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою Підсумкового турніру є українка Еліна Світоліна. В фіналу вона обіграла в трьох сетах американку Слоун Стівенс.