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Названа головна сенсація тенісного сезону

Новини » Спорт    23.11.2018 - 15:16
Названа головна сенсація тенісного сезону
Фото: Олександра Саснович (wtatennis.com)

Офіційний сайт WTA продовжує підбивати підсумки року

Перемога білоруської тенісистки Олександри Сасновіч над чешкою Петрою Квітовою в першому колі Wimbledon з рахунком 6:4, 4:6, 6:0 названа головною сенсацією сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), де продовжують підбивати підсумки сезону.

24-річна уродженка Мінська на трав'яному турнірі "Великого шолома" дійшла до четвертого кола, де програла Олені Остапенко з Латвії з рахунком 6:7 (4:7), 0:6. Сасновіч наразі займає 30 рядок рейтингу WTA, Квітова - сьому.

Нагадаємо, перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону.

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