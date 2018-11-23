Названа головна сенсація тенісного сезону

Фото: Олександра Саснович (wtatennis.com)

Офіційний сайт WTA продовжує підбивати підсумки року

Перемога білоруської тенісистки Олександри Сасновіч над чешкою Петрою Квітовою в першому колі Wimbledon з рахунком 6:4, 4:6, 6:0 названа головною сенсацією сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), де продовжують підбивати підсумки сезону.

24-річна уродженка Мінська на трав'яному турнірі "Великого шолома" дійшла до четвертого кола, де програла Олені Остапенко з Латвії з рахунком 6:7 (4:7), 0:6. Сасновіч наразі займає 30 рядок рейтингу WTA, Квітова - сьому.

Нагадаємо, перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону.