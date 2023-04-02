Турецкий дрон с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км
Турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Baykar Makina в Twitter.
Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящемся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.
Дрон успешно поразил ее, а затем приземлился на территории центра.
При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230.
Следует отметить, что ракету разработала турецкая компания Roketsan.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выглядит новый беспилотник-истребитель Bayraktar, оснащенный украинским двигателем.
Кроме того, еще один турецкий дрон KIZILELMA недавно прошел новые испытания.
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