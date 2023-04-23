Первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание
Во время полета первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
Турция продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс. Первый вертолетный двигатель собственного производства успешно прошел испытание.
"Наш первый отечественный и национальный вертолетный двигатель TS1400, впервые использованный на вертолете GÖKBEY во время испытательного полета", - сообщил Демир.
Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometry taşı!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2023
Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi!
Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, тест uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu.
Mühendislerimizin ellerine sağlık. @TUSAS_TR @TEI_TUSAS pic.twitter.com/GXILUPFgkT
Ранее мы писали, турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma, оснащенный украинским турбореактивным двигателем, успешно прошел новые испытания.
Напомним, Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, беспилотный истребитель, к которому приложились украинцы.
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