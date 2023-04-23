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Первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание

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Турция, Воскресенье 23 апреля 2023 04:24
Первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание Фото: первый турецкий вертолетный двигатель успешно прошел испытание (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во время полета первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Турция продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс. Первый вертолетный двигатель собственного производства успешно прошел испытание.

"Наш первый отечественный и национальный вертолетный двигатель TS1400, впервые использованный на вертолете GÖKBEY во время испытательного полета", - сообщил Демир.

Ранее мы писали, турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma, оснащенный украинским турбореактивным двигателем, успешно прошел новые испытания.

Напомним, Эрдоган опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, беспилотный истребитель, к которому приложились украинцы.

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