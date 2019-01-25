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Турецькі винищувачі порушили повітряний простір Греції

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 21:28
Турецькі винищувачі порушили повітряний простір Греції
Фото: винищувач F-16 (tr.wikipedia.org.jpg)

Літаки типу F-16 пролетіли над грецькими островами Мегісті та Ро на південному сході Егейського моря

Двоє турецьких винищувачів порушили повітряний простір Греції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini з посиланням на Генштаб Греції.

Повідомляється, що літаки типу F-16 пролетіли над грецькими островами Мегісті та Ро на південному сході Егейського моря. Це відбулось близько 11 години дня. Однак через кілька хвилин винищувачі повернулися і пролетіли над островом Стронгилі на висоті в майже 7 кілометрів близько 11.30.

Нагадаємо, 6 червня 2018 року у Греції військовослужбовці зафіксували сім порушень повітряного простору країни турецькими винищувачами протягом півгодини. У повітряний простір Греції о 10:35 увійшла група з чотирьох турецьких F-16 і розбилася на дві пари, які провели сім неавторизованих польотів над південно-східною частиною Егейського моря. 

Як відомо, в Греції звільнили 8 військових, які просять притулку після невдалого перевороту в Туреччині. Останній військовий був звільнений з-під варти на минулому тижні.

Зазначено, що всі військові зараз живуть в секретному місці під захистом поліції. Грецькі суди відкинули неодноразові вимоги Туреччини про видачу військових, яких Анкара звинувачує в участі в перевороті. Грецькі суди переконані, що в Туреччині вони не отримають справедливий судовий розгляд.

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