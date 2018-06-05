Повітряний простір Греції сім разів порушили турецькі винищувачі

Порушення відбулися протягом півгодини

У Греції військовослужбовці зафіксували сім порушень повітряного простору країни турецькими винищувачами протягом півгодини. Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Зазначається, що у повітряний простір Греції о 10:35 увійшла група з чотирьох турецьких F-16 і розбилася на дві пари, які провели сім неавторизованих польотів над південно-східною частиною Егейського моря. Турецькі літаки залишили повітряний простір країни об 11:03.

Нагадаємо, в Греції звільнили 8 військових, які просять притулку після невдалого перевороту в Туреччині. Останній військовий був звільнений з-під варти на минулому тижні.

Зазначено, що всі військові зараз живуть в секретному місці під захистом поліції. Грецькі суди відкинули неодноразові вимоги Туреччини про видачу військових, яких Анкара звинувачує в участі в перевороті. Грецькі суди переконані, що в Туреччині вони не отримають справедливий судовий розгляд.