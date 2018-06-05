Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Повітряний простір Греції сім разів порушили турецькі винищувачі

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 15:49
Фото: винищувач F-16 (tr.wikipedia.org.jpg)
Фото: винищувач F-16 (tr.wikipedia.org.jpg)

Порушення відбулися протягом півгодини

У Греції військовослужбовці зафіксували сім порушень повітряного простору країни турецькими винищувачами протягом півгодини. Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Зазначається, що у повітряний простір Греції о 10:35 увійшла група з чотирьох турецьких F-16 і розбилася на дві пари, які провели сім неавторизованих польотів над південно-східною частиною Егейського моря. Турецькі літаки залишили повітряний простір країни об 11:03.

Нагадаємо, в Греції звільнили 8 військових, які просять притулку після невдалого перевороту в Туреччині. Останній військовий був звільнений з-під варти на минулому тижні.

Зазначено, що всі військові зараз живуть в секретному місці під захистом поліції. Грецькі суди відкинули неодноразові вимоги Туреччини про видачу військових, яких Анкара звинувачує в участі в перевороті. Грецькі суди переконані, що в Туреччині вони не отримають справедливий судовий розгляд.

Главу МЗС Греції звинуватили у державній зраді Посол Туреччини в США повертається до Вашингтона
Теги публікації: Турция, Греція, истребители  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top