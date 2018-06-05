В Греции освободили 8 военных, которые просят убежища после неудавшегося переворота в Турции

Все военные сейчас живут в секретном месте под защитой полиции

Адвокат 8 турецких военных, которые сбежали в Грецию, прося убежища после неудавшегося переворота 2016 года, заявил, что все его клиенты были освобождены и ожидают решения по своим заявлениям. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, Омирос Зелиос заявил в понедельник, что последний из его клиентов был освобожден из-под стражи на прошлой неделе. Все военные сейчас живут в секретном месте под защитой полиции.

Греческие суды отвергли неоднократные требования Турции о выдаче военных, которых Анкара обвиняет в участии в перевороте. Греческие суды убеждены, что в Турции они не получат справедливое судебное разбирательство.

Дело восьмерых военных испортило отношения между соседними странами, которые исторически являются региональными конкурентами.

Отмечается, что по состоянию на сегодня лишь одному из турок было предоставлено убежище - несмотря на усилия правительства Греции принять решение прекратить. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Напомним, что 21 мая 2018 года сообщалось, что в Турции более 100 человек приговорили к пожизненному заключению за участие в госперевороте.

Также добавим, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года свыше 90 тысяч государственных служащих были уволены.

Как известно, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции отдельные группы армии страны попытались совершить военный переворот. Власть сразу же использовала ситуацию для дискредитации политической оппозиции. После этого в Турции прошли массовые задержания.