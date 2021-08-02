У Туреччині ввели заборону на відвідування лісів у регіонах, де вирують пожежі
Фото: у Туреччині ввели заборону на відвідування лісів (twitter.com/bianet_eng)
Влада Туреччини прийняла рішення ввести тимчасову заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Заборона діятиме до 31 Серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.
Так, Заборона на відвідування лісових масивів діють як для місцевих жителів, так і іноземних громадян. Мова також і про туристів.
Відповідні циркуляри опублікували адміністрації наступних мулів (провінцій):
- Анталія;
- Мугла;
- Стамбул;
- Чанаккале;
- Баликесир;
- Коджаелі;
- Ізмір;
- Бурса;
- Айдин;
- Хатай;
- Конья;
- Ушак;
- Киркларелі;
- Газіантеп;
Відзначається, що обмеження вводиться до 31 Серпня, а в деяких регіонах - до особливого розпорядження влади.