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У Туреччині ввели заборону на відвідування лісів у регіонах, де вирують пожежі

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Понеділок 02 серпня 2021 16:57
У Туреччині ввели заборону на відвідування лісів у регіонах, де вирують пожежі Фото: у Туреччині ввели заборону на відвідування лісів (twitter.com/bianet_eng)
Автор: РБК-Україна

Влада Туреччини прийняла рішення ввести тимчасову заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Заборона діятиме до 31 Серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.

Так, Заборона на відвідування лісових масивів діють як для місцевих жителів, так і іноземних громадян. Мова також і про туристів.

Відповідні циркуляри опублікували адміністрації наступних мулів (провінцій):

  • Анталія;
  • Мугла;
  • Стамбул;
  • Чанаккале;
  • Баликесир;
  • Коджаелі;
  • Ізмір;
  • Бурса;
  • Айдин;
  • Хатай;
  • Конья;
  • Ушак;
  • Киркларелі;
  • Газіантеп;

Відзначається, що обмеження вводиться до 31 Серпня, а в деяких регіонах - до особливого розпорядження влади.

Нагадавши, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Також українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині.

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