У Туреччині ввели заборону на відвідування лісів у регіонах, де вирують пожежі

Влада Туреччини прийняла рішення ввести тимчасову заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж . Заборона діятиме до 31 Серпня.

Так, Заборона на відвідування лісових масивів діють як для місцевих жителів, так і іноземних громадян. Мова також і про туристів.

Відповідні циркуляри опублікували адміністрації наступних мулів (провінцій):

Анталія;

Мугла;

Стамбул;

Чанаккале;

Баликесир;

Коджаелі;

Ізмір;

Бурса;

Айдин;

Хатай;

Конья;

Ушак;

Киркларелі;

Газіантеп;

Відзначається, що обмеження вводиться до 31 Серпня, а в деяких регіонах - до особливого розпорядження влади.