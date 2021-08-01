Пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині

Пожежники в Туреччині в неділю, 1 серпня, намагалися взяти під контроль п'ять лісових пожеж, у тому числі в прибережних курортних містах Манавгат і Мармаріс. Але більшість із сотні пожеж, що спалахнули за останні п'ять днів, вдалося локалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За словами міністра лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, через спеку і вітер в Манавгаті на півдні і в Мармарисі на Заході все ще тривали пожежі.

Але пожежники локалізували пожежу, яка спалахнула в суботу на популярному курорті Бодрум на узбережжі Егейського моря, що викликало евакуацію деяких житлових районів і готелів, сказав Пакдемірлі.

За даними Міністерства лісового господарства, близько 107 з 112 пожеж, що виникли за останні п'ять днів, були локалізовані станом на ранок неділі.

Починаючи з середи шестеро людей загинули через пожежі на півдні і заході Туреччини, тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків. Групи підтримки з України, Ірану та Азербайджану, а також з території Росії були направлені на допомогу місцевим пожежникам.

У сусідній Греції влада закликала відмовитися від роботи і подорожей в п'ятницю, оскільки температура в Афінах досягла 40 градусів. Стародавній Акрополь, найбільш відвідуваний пам'ятник, на короткий час був змушений закрити.

На італійському острові Сицилія пожежники заявили в суботу, що вони борються з лісовими пожежами другий день поспіль, які досягли міста Катанія, змушуючи людей залишати свої будинки і тимчасово закривати місцевий аеропорт.