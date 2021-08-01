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Пожежі в Туреччині: 8 загиблих, понад 850 постраждалих

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Туреччина, Неділя 01 серпня 2021 23:05
Пожежі в Туреччині: 8 загиблих, понад 850 постраждалих Фото: у пожежах в Туреччині загинуло вже 8 осіб (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: РБК-Україна

Пожежі в Туреччині: 8 загиблих, понад 850 постраждалих. Вже 107 лісових пожеж загасили в Туреччині в останні дні. Але поки не взяті під контроль 5 пожеж в курортних провінціях Анталья і Мугла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITV.

"З 203 осіб, які постраждали від пожеж в Мармарисі і Бодрумі, 186 вже виписані. У Мармарисі у нас один загиблий. Всі 154 людини, постраждалі від пожежі в Мерсіні, були виписані після завершення лікування", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджу.

Берегова охорона і два військово-морських корабля патрулюють в морі для можливої евакуації в разі необхідності.

Нагадаємо, що пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Також українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині.

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