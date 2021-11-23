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Ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність"

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Вівторок 23 листопада 2021 12:17
Ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність" Фото: Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Турецька Ліра впала на 8% у вівторок, 23 листопада. Це сталося після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на захист недавнього різкого зниження ставок і пообіцяв виграти свою "економічну війну за незалежність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ліра впала до 12,49 по відношенню до долара. Цього року вона втратила 40% своєї вартості, включаючи падіння майже на 20% з початку минулого тижня.

Ердоган чинив тиск на центральний банк, щоб той розвернувся до агресивного циклу пом'якшення, який, за його словами, спрямований на збільшення експорту, інвестицій і робочих місць - навіть незважаючи на те, що інфляція злетіла майже до 20%, а знецінення валюти прискорюється, що сильно позначається на доходах громадян.

Колишній заступник голови центрального банку Семіх Тюмен, звільнений Ердоганом минулого місяця, закликав до негайного повернення до політики, яка захищає вартість ліри.

"Цей ірраціональний експеримент, який не має шансів на успіх, повинен бути негайно припинений, і ми повинні повернутися до якісної політики, яка захищає цінність турецької ліри та процвітання турецького народу", - сказав він у Twitter.

Ліра демонструє найгірші результати на ринках, що розвиваються в цьому році в основному через те, що аналітики називають безрозсудним і передчасним пом'якшенням грошово-кредитної політики.

Нагадавши, Турецька Ліра 25 жовтня впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як президент Тайіп Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США і дев'яти інших західних країн.

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