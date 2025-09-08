ua en ru
НБУ повысил курс доллара после резкого снижения

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 15:30
НБУ повысил курс доллара после резкого снижения
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2497 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).
НБУ повысил курс доллара после резкого снижения

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (+0,2184 грн).
НБУ повысил курс доллара после резкого снижения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повысил курс доллара после резкого снижения

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,45 гривен, курс евро вырос до 48,65 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, на этой неделе валютный рынок останется предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, тогда как евро будет колебаться.

По его словам, на межбанке коридор на следующей неделе составит 41,4-41,8 грн/доллар, а на наличном рынке - 41,4-41,8 грн/доллар. Курс евро составит 48-49 грн/евро на межбанке и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке.

