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Турели очень хорошо уничтожают "Шахеды", будут новые заказы, - Зеленский

16:42 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина ускоряет производство автоматизированных роботизированных турелей с искусственным интеллектом и машинным зрением. Они показали высокие результаты по уничтожению реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам селекторного совещания насчет ситуации в Украине после очередных атак РФ.

Заказ турелей увеличен

Зеленский вместе с министром обороны Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Мизайлом Драпатым и командующим Воздушными Силами Анатолием Кривоножко определил дополнительные возможности Украины по производству турелей.

"Они показали себя очень хорошо в противодействии "Шахедам". Увеличиваем заказ, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные", - говорит президент.

Ранее РБК-Украина писало, что более 12 автоматических турелей 50-го калибра, установленных в Киеве, являются украинскими системами Sky Sentinel, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, в Киеве начали устанавливать турели, заявил Зеленский 4 октября во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также сообщалось, что роботизированные турели уже сбивают российские реактивные дроны. Украина пытается максимально увеличить ущерб врагу.

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